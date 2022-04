États-Unis : New York menacée par un missile russe ?

Au cours d'une émission de télévision russe, des intervenants ont évoqué la possibilité de voir un missile russe s'écraser sur New York (États-Unis).

Sur la chaine de télévision d'État Russie 1, l'hypothèse d'une frappe nucléaire sur la ville de New York (États-Unis) suscite l'hilarité des présentateurs russes. Un homme explique que si "7,5 mégatonnes devaient tomber sur le territoire de notre soi-disant partenaire (...) alors une ville comme New York, une ville sympa, sera rayée de la carte, complètement détruite avec un seul missile". Des propos dénoncés sur Twitter par une journaliste américaines et qui arrivent deux jours après l'annonce par la Russie du premier tir d'essai réussi du missile balistique intercontinental, Sarmat.

Une arme puissante et à longue portée

Cette arme de nouvelle génération a une très longue portée, vantée par Vladimir Poutine lui-même. Il la décrit comme une arme "unique qui va renforcer le potentiel militaire" de l'armée russe. Selon lui, elle "assurera la sécurité de la Russie face aux menaces extérieures et qui fera réfléchir à deux fois à ceux qui essayent de menacer" la Russie avec "une rhétorique déchainée et agressive". La puissance de ce missile serait 200 fois supérieure aux bombes d'Hiroshima (Japon) et de Nagasaki.