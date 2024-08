Interpellation du patron de Telegram : la mise en examen sans précédent de Pavel Dourov

E. Pelletier, C. Weill-Raynal, X. Roman, V. Astruc, A. Ponsinet, M-C. Ide, O. Destor, J. Cohen-Olivieri

Le patron de Telegram, Pavel Dourov, a été mis en examen dans la soirée du mercredi 28 août. Libéré sous caution, il doit rester en France et se rendre dans un commissariat deux fois par semaine. Moscou a mis en garde contre une persécution politique du milliardaire franco-russe.

Pavel Dourov a quitté le palais de justice de Paris d’un pas rapide, et sans un mot pour les journalistes. Le fondateur et patron de la messagerie sécurisée Telegram, mis en examen par un juge, a été libéré contre une caution de 5 millions d’euros. Il est désormais mis en examen pour 12 infractions très lourdes : refus de communiquer des informations à la justice, complicité de diffusion d’images pédopornographiques, complicité de trafic de stupéfiants et blanchiment de crimes.

Des organisations criminelles ou terroristes parmi les utilisateurs

Jamais la justice française n’avait frappé aussi fort contre le responsable d’une plateforme. "On reproche au réseau social d’avoir été informé des crimes qui sont commis sur sa plateforme et de n’avoir rien fait", observe Me Alexandre Lazarègue, avocat spécialisé en droit du numérique. Onze ans après sa création en Russie, Telegram revendique près d’un milliard d’utilisateurs, attirés par la promesse d’échanges confidentiels.

Parmi eux, des organisations criminelles ou terroristes, qui utilisent le réseau pour vendre de la drogue ou des armes. Aucun lien avec Pavel Dourov, assure toutefois son avocat, Me David-Olivier Kaminski, qui juge "totalement absurde de penser que le responsable d’un réseau social puisse être impliqué dans des faits criminels, qui ne le regardent pas ni directement, ni indirectement".