Guerre entre Israël et le Hamas : une extrême tension à la frontière libanaise

Une zone du nord d'Israël, à la frontière du Liban, a été évacuée de la plupart de ses habitants à la suite des attaques du Hezbollah libanais, allié du Hamas.

À Metoula (Israël), une zone a été interdite par l'armée, évacuée de la plupart de ses habitants. Derrière un mur, le Liban, avec le Hezbollah allié du Hamas, mène ses attaques. À 75 ans, Moshe Weinstein refuse de partir, même si ses terres sont situées en dessous des positions de la milice chiite.

Depuis le 7 octobre, le Hezbollah, en soutien au groupe terroriste Hamas, a lancé des centaines d'attaques sur le nord d'Israël. Metoula, située sur la ligne de front, est particulièrement ciblée et a subi de nombreux dégâts.

60 000 évacués dans le nord du pays

Metoula est devenue une ville fantôme. Il ne reste qu'une dizaine de personnes sur les 3 000 habitants. Parmi les rares occupants, David, un agriculteur armé, veille sur sa maison et refuse de devenir l'un des 60 000 évacués du nord du pays. "Je ne sais pas pourquoi on a fui, notre gouvernement est faible", assure-t-il. Une femme et sa fille ont fui et changent d'hôtel depuis dix mois.

De nombreux habitants aimeraient que l'armée israélienne occupe à nouveau le sud Liban pour "éloigner la menace" et rentrer chez eux.