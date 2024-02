Russie : après la mort d'Alexeï Navalny, quels sont les autres opposants à Vladimir Poutine ?

Si les opposants au régime russe continuent de lutter, ils font face à la brutale répression du pouvoir. Avant Alexeï Navalny, mort vendredi 16 février, plusieurs autres figures ont été assassinées.

Certains des opposants à Vladimir Poutine ont été assassinés bien avant la guerre en Ukraine. Ce fut le cas d'Anna Politkovskaïa, en 2006. La journaliste critiquait le régime et dénonçait les crimes de l'armée russe en Tchétchénie (Russie). La même année, Alexandre Litvinenko, ancien espion et transfuge, est empoisonné au polonium au Royaume-Uni. Plus récemment, l'opposant Boris Nemtsov avait été retrouvé mort sous les fenêtres du Kremlin en 2015.



L'opposant Oleg Orlov dénonce "un crime du régime"

En Russie, les voix dissonantes osant s'exprimer sont rares aujourd'hui. Oleg Orlov, président de l'ONG Memorial et prix Nobel de la paix en 2022, est actuellement jugé pour avoir dénoncé la guerre en Ukraine. Au premier jour de son procès, vendredi 16 février, il a rendu hommage à Alexeï Navalny et évoqué "une tragédie" et "un crime du régime". Parmi les autres opposants, réduits au silence, Vladimir Kara-Mourza a été condamné à 25 ans de prison.