Scandale sexuel à la BBC : qui est Huw Edwards, le présentateur vedette accusé de pédopornographie ?

Le nom du présentateur vedette de la BBC accusé de pédopornographie a finalement été dévoilé mercredi par son épouse. Huw Edwards a notamment été celui qui a annoncé la mort de la reine en direct, le 8 septembre 2022.

Cela fait maintenant plusieurs jours que le groupe public de radiodiffusion britannique est au centre d'un scandale sexuel. Vendredi 7 juillet, le tabloïd The Sun a publié le témoignage anonyme d'une mère accusant un présentateur vedette de la BBC d'avoir tenté d'obtenir des photos de son enfant mineur, nu. Jusqu'à maintenant, son identité était gardée bien secrète, malgré les pressions de journaux, de députés et même de certains de ses confrères, qui se sont retrouvés accusés à sa place.

Mercredi 12 juillet, la femme d'Huw Edwards a pris la parole, et avoué que ces accusations visaient son mari. "Je fais cette déclaration au nom de mon mari Huw Edwards, après cinq jours extrêmement difficiles pour notre famille", a écrit sa femme Vicky Flind dans un communiqué, alors que son mari, souffrant de dépression chronique, est hospitalisé pour des problèmes de santé mentale. Le même jour, la police annonçait qu'elle écartait tout délit, n'ayant pas observé d'infraction pénale dans cette affaire.

Journaliste à la BBC depuis près de 40 ans

Né dans le sud du Pays de Galles, Huw Edwards a commencé sa carrière de journaliste après avoir fait des études de français. Il a commencé son métier au Pays de Galles et a intégré la BBC en 1984. D'abord journaliste politique, il a ensuite gravi les échelons. Il devient en 1994 le présentateur du journal de 18 heures, puis celui du soir, à partir de 2003.

Depuis 20 ans, il est devenu l'un des présentateurs les plus connus au Royaume-Uni, et le mieux payé de la BBC. En moyenne, il touche 400 000 livres par an (plus de 460 000 euros). En 2018, il avait accepté une réduction de salaire quand le scandale des inégalités salariales entre hommes et femmes à la BBC avait éclaté.

Il a annoncé la mort de la reine Élizabeth II en direct

En plus de 40 ans de métier, Huw Edwards a couvert pour la BBC des grands moments d'actualité, comme l'investiture de Barack Obama, en 2008, ou encore la mort de Nelson Mandela en 2013. Mais il a aussi accompagné les téléspectateurs lors d'événements historiques en Grande-Bretagne. Il a commenté le mariage du couple royal William et Kate, l'ouverture des JO de Londres en 2012 et plus récemment le couronnement de Charles III.

Mais Huw Edwards est surtout connu pour être le visage qui a annoncé la mort de la Reine Elizabeth II en direct.

Le 8 septembre 2022, la BBC lançait un programme spécial, et c'est le visage du présentateur britannique qui annonçait solennellement : "Buckingham Palace a annoncé la mort de Sa Majesté la Reine Elizabeth II". Il n'avait alors quasiment pas quitté l'antenne jusqu'aux funérailles de la souveraine.

Il est accusé de pédopornographie...

Si Huw Edwards est un des présentateurs les plus connus du Royaume-Uni, son nom est désormais associé aux accusations de pédopornographie à son encontre. Dans le témoignage publié par The Sun vendredi dernier, une mère accuse l'homme de 61 ans d'avoir versé 35 000 livres (près de 40 000 euros) à son enfant de 17 ans, sur une durée de trois ans, en échange de photos pornographiques. Ce qui aurait renforcé la dépendance au crack de l'enfant, toujours selon la mère.

De son côté, le ou la mineur dont il est question (son genre n'est pas précisé dans l'article du Sun), a démenti les accusations par la voix de son avocat. Ce dernier a affirmé, dans une lettre reçue par le géant de l'audiovisuel public britannique, que "rien d'inapproprié ou d'illégal n'a eu lieu entre [son] client et la personnalité de la BBC". "Les accusations rapportées dans le journal The Sun sont des foutaises", a ajouté l'avocat, selon la BBC.

... et de comportements abusifs et menaçants

Depuis ces révélations, d'autres accusations ont été publiées dans la presse britannique. The Sun affirme que le présentateur s'est rendu chez une personne de 23 ans en février 2021, en pleine période de restrictions dues au Covid-19. La jeune personne l'a décrit comme "très arrogant" et "très insistant", et a ajouté que Huw Edwards l'avait payé 650 livres (environ 760 euros), après leur rencontre. Le Sun a aussi affirmé qu'il avait contacté une autre personne de 17 ans, qu'il ne connaissait pas, sur Instagram en 2018.

BBC News a révélé que le présentateur avait envoyé des menaces depuis son téléphone portable à une autre jeune personne rencontrée sur un site de rencontre, après que ce jeune eut laissé entendre qu'il allait révéler son identité.

Face à ces nombreuses révélations, la BBC a dit vouloir continuer les investigations internes pour faire toute la lumière sur cette affaire. La chaîne a également suspendu Huw Edwards depuis dimanche, deux jours après les révélations du Sun.