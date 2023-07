Royaume-Uni : la BBC suspend un présentateur accusé d'avoir payé un mineur contre des "photographies sexuellement explicites"

Une mère de famille affirme que cette personnalité, dont elle ne donne pas le nom, a versé au total plus de 40 000 euros à son enfant depuis 2020 en échange d'images à caractère pornographique.

La BBC dans la tourmente. Le service public audiovisuel britannique dit avoir suspendu l'un de ses présentateurs, accusé dans la presse d'avoir payé un mineur pour lui envoyer des photos à caractère pornographique. Tout est parti vendredi du témoignage d'une mère de famille publié par The Sun. Elle affirme auprès du tabloïd que cette personnalité, dont elle tait le nom, aurait remis au total 35 000 livres sterling (environ 41 000 euros) en échange de ces images. Elle ajoute que son enfant, aujourd'hui âgé de 20 ans, lui a montré un relevé bancaire où figurent des virements opérés par la vedette. "Une fois, [le présentateur] avait envoyé 5 000 livres en une seule fois", assure-t-elle auprès du journal britannique, en échange de "photographies sexuellement explicites".

Ces envois d'argent ont débuté en 2020, alors que son enfant était alors âgé de 17 ans, poursuit la mère, qui affirme que ces sommes ont servi à financer sa consommation de crack, une drogue très addictive. Elle affirme également avoir aperçu une photo du présentateur sur son téléphone, "assis sur un canapé en sous-vêtements". Selon The Sun, qui ne précise pas s'il s'agit d'une fille ou d'un garçon, la famille avait déjà contacté la BBC le 19 mai, afin de se plaindre du comportement de cette personnalité, et exiger qu'il "arrête d'envoyer de l'argent". Mais il est encore resté plusieurs semaines à l'antenne.

Plusieurs noms de la BBC répondent aux rumeurs

Le nom du présentateur vedette en question demeure inconnu, mais l'affaire suscite déjà un vif émoi au Royaume-Uni, avec son lot de rumeurs. "Je déteste décevoir les haineux, mais ce n'est pas moi", a notamment commenté, samedi, l'ancien footballeur Gary Lineker. Le consultant pour la BBC avait été brièvement suspendu en mars, pour des tweets critiques envers la politique d'asile du gouvernement britannique. Les animateurs Ryan Clark et Jeremy Vine ont également assuré sur Twitter qu'ils n'étaient pas concernés par cette affaire. Un autre, Nicky Campbell, dit avoir contacté la police après avoir fait l'objet d'accusations sur les réseaux sociaux.

Quelques unes de tabloïds britanniques, lundi 7 juillet 2023, consacrées en partie aux accusations d'une mère contre un présentateur de la BBC. (FRANCEINFO)

La secrétaire d'Etat à la Culture, Lucy Frazer, s'est entretenue par téléphone avec le directeur général du géant de l'audiovisuel public britannique, Tim Davie. La BBC a ensuite publié un communiqué annonçant qu'un "membre masculin" avait été suspendu. Le groupe dit également avoir eu connaissance d'une première plainte au mois de mai, mais que "de nouvelles allégations d'une nature différente" avaient été portées jeudi à sa connaissance. "Il est important que ces sujets soient traités équitablement et avec soin", a ajouté le groupe, qui dit avoir "contacté les autorités extérieures, conformément à (ses) protocoles".

La police métropolitaine de Londres a confirmé dimanche que la BBC l'avait contacté à ce propos, "mais aucun renvoi ou allégation formels n'ont été faits". "Nous aurons besoin de davantage d'informations avant de déterminer les mesures supplémentaires à prendre", a précisé la Metropolitan Police. Lucy Frazer a pour sa part écrit sur Twitter qu'il était "important de donner le temps à la BBC de mener cette enquête, d'établir les faits et de prendre les mesures appropriées". "L'équipe d'enquêteurs de la BBC examine [cette affaire] depuis qu'elle a été signalée et le dossier est activement suivi", a également affirmé Tim Davie, dans une note interne citée par l'agence PA.

La BBC essuie des critiques politiques

La BBC avait déjà annoncé vendredi qu'elle traitait "toutes les accusations très sérieusement" et avait "une procédure en place pour les gérer de manière proactive". La gestion de la plainte reçue en mai est à l'origine d'une "une pagaille", estime au contraire Mark Stephens, avocat spécialisé dans le droit des médias, contacté par Times Radio. Selon lui, l'attitude du groupe public "a provoqué une escalade, puisque la famille s'est tournée vers le journal The Sun, en raison de sa frustration face à l'inaction de la BBC". L'avocat dit avoir été contacté par trois personnalités dont les noms étaient apparus sur les réseaux sociaux et qui souhaitaient connaître les options juridiques à leur disposition contre ces rumeurs.

L'ancienne ministre de l'Intérieur et députée conservatrice Priti Patel a qualifié de "dérisoire" la réponse de la BBC dans cette nouvelle affaire. "La BBC, mais les autres chaînes aussi, doivent se ressaisir, car on semble passer de scandale en scandale", a réagi la députée de l'opposition travailliste Rachel Reeves sur Sky News. En mai, l'animateur vedette de la chaîne privée ITV Phillip Schofield avait démissionné après avoir reconnu une relation intime avec un jeune collègue qu'il avait aidé à faire embaucher. La direction de la chaîne avait été mise en cause pour sa gestion de l'affaire, jusqu'au sein du Parlement.