Royaume-Uni : le mouvement de grève s’amplifie à l’approche de Noël

De nombreux corps de métier sont en grève au Royaume-Uni alors que Noël approche.

Vendredi 23 et samedi 24 décembre devraient être les jours les plus perturbés au Royaume-Uni, avec une longue liste de secteurs en grève : les postiers, les cheminots, les employés des autoroutes, les conducteurs de bus interrégionaux, les examinateurs du permis de conduire ou encore la police aux frontières dans certains aéroports. Le mouvement de grève qui touche le pays depuis cet été s’amplifie à l’approche des fêtes. Tous demandent une hausse des salaires, et de meilleures conditions de travail, dans un contexte d’inflation record dans le pays, de plus de 10 %.

Les colis arriveront-ils à temps ?

Ces grèves en série laissent planer l’inquiétude à la veille de Noël. Beaucoup de Britanniques ont déjà renoncé à se rendre auprès de leur famille pour les fêtes faute de train en circulation. De nombreux commerçants et de parents craignent que les colis qui apportent les cadeaux n’arrivent pas à temps pour Noël, précise la journaliste de France Télévision, Maëlys Septembre, en direct depuis Londres (Royaume-Uni).