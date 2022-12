États-Unis : les Américains face à une tempête de neige historique

Face à une tempête et une vague de froid, les Américains sont appelés à limiter leurs déplacements.

Des paysages qui disparaissent dans le blizzard, d’importantes chutes de neige et un froid polaire. Depuis jeudi 22 décembre, une partie des États-Unis, plus particulièrement le Midwest et la région des Grands Lacs, affronte une tempête d’une violence extrême. Par endroits, la température devrait même atteindre les - 55 degrés. En conséquence, plusieurs États ont déclaré l’état d’urgence.

"C’est vraiment du sérieux"

Le président Joe Biden a exhorté ses concitoyens à limiter voire repousser leurs déplacements. "Ce n’est pas juste un jour de neige, c’est vraiment du sérieux. J’encourage tout le monde à écouter les mises en garde des autorités locales", a-t-il précisé. La visibilité étant quasi-nulle, les accidents sont nombreux et plusieurs routes secondaires sont désormais impraticables. Dans les aéroports, c’est la cohue : plus de 5 500 vols ont été annulés et 22 000 retardés.