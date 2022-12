Covid-19 : ruée sur les autotests avant Noël

En France, les autotests sont de nouveau très demandés à l’approche de Noël.

C’est le best-seller du réveillon dans cette pharmacie de Limoges (Haute-Vienne). Les Français restent prudents et comptent sur les autotests. Un client doit recevoir sa famille et préfère anticiper toute contamination. "On vient pour se tester, soigner un peu déjà le nez qui coule, et pour acheter quelques autotests pour vérifier que l’on peut bien continuer à être tous en famille", précise-t-il.

"Si l’on a un doute, on se fait tester"

La demande en autotests a augmenté de plus de 20 % partout en France ces derniers jours. Des niveaux de vente similaires à ceux de l’an passé. "Il y a beaucoup de virus qui circule donc on a beaucoup de personnes avec le nez qui coule, des maux de gorge", confie Céline Khiati, pharmacienne. "Si l’on a un doute, on se fait tester. Un test ce n’est pas agréable, mais ce n’est pas grand-chose par rapport au fait de le transmettre à quelqu’un de fragile", précise Agnès Mery, pharmacienne.