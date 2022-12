Chine : l’épidémie de Covid-19 repart

La Chine connaît une vague de Covid-19. Face à la pénurie de médicaments, le gouvernement réquisitionne des produits médicaux.

Washington exhorte Pékin à plus de transparence, tandis que New Delhi s’inquiète tout comme le reste du monde. Depuis la fin des restrictions et la levée de la politique zéro-Covid en Chine il y a 16 jours, le nombre de contaminations explose. La propagation du virus est aussi rapide que violente. La situation dans les hôpitaux, qui à l’évidence n’étaient pas préparés, est dramatique.

Le risque d’un nouveau variant

Les morgues sont saturées et il n’y a plus de médicaments. Selon certaines projections, 60 % de la population devrait être touchée d’ici la fin du mois de janvier, précise le journaliste de France Télévisions, Arnauld Miguet. D’où l’angoisse qui monte en Chine et dans le reste du monde avec cette question : peut-il y avoir l’émergence de nouveaux variants du virus Covid-19 ? À l’évidence, si tel était le cas, ils se répandront sur l’ensemble du globe.