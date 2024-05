Au Royaume-Uni, à Brockworth, le village de Cooper's Hill organise une traditionnelle course de fromage dans laquelle les participants dévalent une colline. Une course qui n'est pas sans risque.

Une meule de fromage dévale la colline à plus de 100 km/h, suivie de près par une horde de coureurs à ses trousses dans un cortège chaotique. La course au fromage est une vieille tradition anglaise élevée au rang de sport extrême. Située dans l’ouest de l’Angleterre, Cooper’s Hill ressemble à une piste de ski verdoyante. Il y est garanti 100% d’inclinaison. Sur une pente où l’on tient difficilement debout, des têtes brûlées du monde entier viennent se challenger.

Une course de fromage à corps perdu

Mais attention, cette course est redoutable et risquée : elle fait plusieurs blessés chaque année. Pourtant, les concurrents se pressent au départ. "Il ne faut pas avoir peur de la douleur. Et probablement manquer de quelques neurones. Il me manque un peu des deux, donc je coche toutes les cases", résume un participant, tout sourire. Au pied de la colline, à la ligne d’arrivée, l’équipe de rugby locale attend les coureurs. "On évite le fromage et on arrête les gens avant qu’ils ne s’écrasent dans la clôture", assure un rugbyman.