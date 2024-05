Chaleurs extrêmes en Inde : la température atteint un nouveau record

Des conditions météorologiques extrêmes frappent actuellement l’Inde, qui connaît de fortes chaleurs. En conséquence, les écoles sont fermées et une pénurie d'eau se fait également ressentir.

La capitale indienne suffoque. Une température de 52,3°C a été enregistrée, mercredi 29 mai, dans la banlieue de New Delhi (Inde), à Mungeshpur. Il s'agit d'un nouveau record national de chaleur, dépassant de plus d'1°C le précédent. Les autorités de la ville ont émis une alerte sanitaire rouge pour la journée du mercredi 29 mai. Elles pointent le risque de pénurie d’eau et ont ordonné la fermeture des écoles.

D’autres pays touchés

Les températures caniculaires sont courantes en Inde pendant l'été, mais selon les chercheurs, le changement climatique entraîne des vagues de chaleur plus longues, plus fréquentes et plus intenses. D’autres pays d'Asie du Sud et du Sud-Est, comme le Pakistan, sont frappés par une canicule sans précédent, atteignant ainsi des niveaux records de chaleur.