Visite de Charles III à Paris : de prestigieux convives au dîner à Versailles

Durée de la vidéo : 1 min

Ce soir du mercredi 20 septembre, un dîner d'État a lieu en l'honneur du roi Charles III au château de Versailles (Yvelines). Sur place, le journaliste Naoufel El Khaouafi fait le point sur les invités déjà présents pour assister ce prestigieux rendez-vous.

Après Hugh Grant et Carole Bouquet, Charlotte Gainsbourg est arrivée au château de Versailles (Yvelines), dans la soirée de ce mercredi 20 septembre pour assister au dîner en l'honneur du roi Charles III. "On a même aperçu Mick Jagger, le plus Français des Rolling Stones, qui est arrivé juste après Charlotte Gainsbourg (…) Il y a eu cette ferveur, notamment de la part des journalistes qui ont acclamé Mick Jagger, qui nous a même lâché avec son accent britannique un petit 'bonsoir'."

Mick Jagger acclamé

"Il est allé fouler ce tapis rouge, situé juste derrière moi, et là encore, il a été acclamé par les photographes. Il y a au total entre 150 et 170 invités qui sont attendus ce soir pour ce dîner, vous l'imaginez bien très fastueux, avec un protocole de sécurité très important. Il y a près de 800 policiers et gendarmes qui sont mobilisés tout autour, rien qu'ici à Versailles", a-t-il ajouté.