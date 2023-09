Visite de Charles III : "Il faut que ce soit waouh ! c'est la France qu'on met en valeur", confie un maître d'hôtel avant le dîner à Versailles

Le roi Charles III, en visite en France, va terminer sa première journée à Versailles par un dîner luxueux dans l’ancienne demeure officielle des rois de France. Une plongée dans les coulisses du dîner royal.

Temps de lecture : 2 min

Tout se passe sous les dorures de la mythique galerie des glaces. Une immense table de 62 mètres de long qui traverse la galerie ; sur une nappe grise, le service de Sèvres de l’Élysée, que l'on appelle "le service aux oiseaux", l'argenterie gravée RF pour République française. Puis, autour, des dizaines de maîtres d’hôtel peaufinent les derniers détails et c'est au millimètre près. Ils ont même un mètre à la main pour mesurer la distance entre la fourchette, le couteau, l'assiette.

Sur ordre de l'Élysée interdiction d'interviewer le personnel, mais l'un des maîtres d’hôtel argentier confie que pour lui, c'est "le dîner d'une carrière (...) il faut que ce soit waouh ! c'est la France qu'on met en valeur". Trois semaines de préparation pour lui et ses équipes le temps de désoxyder les couverts, de vérifier à la loupe toutes les assiettes, une par une, et de tout acheminer au château de Versailles pour le grand jour.

Hugh Grant, Charlotte Gainsbourg... des convives prestigieux

Le roi Charles III sera appelé "Sa Majesté le roi" ou "Your Highness". Il entrera avec sa femme la reine Camilla sur du Haendel. Les 160 convives seront déjà à table, très certainement debout pour l'accueillir, que ce soit l'acteur Hugh Grant, l'actrice Charlotte Gainsbourg, la star Mick Jagger, l'animateur historien Stéphane Bern, ou encore le patron du géant du luxe LVMH Bernard Arnault. Et bien sûr le Président Emmanuel Macron et son épouse Brigitte. Le couple royal et le couple présidentiel seront assis côte à côte dos aux glaces de la galerie, face au grand canal qui se trouve dans le jardin, mais le plan de table précis reste pour l'instant secret.

Un menu gastronomique avec des chefs français

De la haute couture gastronomique, avec trois chefs français parmi les plus étoilés du guide Michelin au monde à commencer par Anne-Sophie Pic et son entrée au homard. Elle a eu carte blanche, mais elle a quand même dû vérifier avec Buckingham palace que le roi allait aimer. Le roi qui est flexitarien mangera ce soir de la viande, puisque le chef Yannick Alléno concocte une volaille de Bresse accompagnée d'un gratin de cèpes. Puis, le plateau de fromages et dessert à l'assiette, le fameux "ispahan" du pâtissier Pierre Hermé à la rose et à la framboise avec des touches de litchi. Et leur devise à tous les trois sera ce soir plus vraie que jamais : "le client est roi".