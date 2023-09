Visite de Charles III : les admirateurs de Diana toujours critiques vis-à-vis du roi d'Angleterre

Paris marque la première étape de la visite de Charles III en France. A quelques centaines de mètres des cérémonies officielles, les admirateurs de la princesse Diana lui rendent toujours hommage, 26 ans après sa mort. Et expriment des sentiments contrastés vis-à-vis du nouveau roi d'Angleterre.

26 ans après la mort de la princesse Diana, il y a toujours des fleurs, des mots, des photos devant la flamme de la liberté, à l'entrée du tunnel du pont de l'Alma, à quelques centaines de mètres de la cérémonie à laquelle participe le roi Charles III.

A Paris, les admirateurs de la princesse lui rendent encore hommage mais les sentiments envers le nouveau roi sont nettement moins chaleureux. Camille ose même une comparaison : "Son mari ne s'occupait pas d'elle et elle a osé prendre un amant. C'est comme moi." À côté d'elle, une Américaine confie : "C'était une princesse internationale pour moi, pas seulement anglaise."

Des visages fermés quand on parle du roi Charles III

Mais quand il s'agit du roi Charles III, les sourires laissent place à des visages fermés. "Je ne suis pas sa plus grande fan. On ne l'aime pas. Il aurait dû se marier tout de suite avec Camilla", assure la touriste américaine.

"Même si le Royaume-Uni n'est plus dans l'Union européenne, c'est quand même une de nos alliés les plus puissants donc il faut conforter ça à tout prix", explique un Parisien, venu prendre la Flamme de la liberté en photo. Autour de lui, une habitante du 17e arrondissement est venue avec sa sœur pour rendre hommage à la princesse. Pour elle, pas question de saluer le roi Charles III. "Ah non, pas du tout, je reste chez moi. Il fait son travail de roi et moi, je reste à ma petite place de prolo", sourit-elle.