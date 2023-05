Couronnement de Charles III : le sacre historique d'un roi

Samedi 6 mai, au terme de deux heures de cérémonie, le roi Charles III a été couronné à l'abbaye de Westminster, à Londres, au Royaume-Uni. Retour sur une journée historique.

En recevant la couronne de Saint Edouard, samedi 6 mai, Charles III est devenu officiellement le souverain du Royaume-Uni et du Commonwealth. Cela faisait 70 ans que le pays n'avait pas assisté à un tel événement. Dans la matinée, le roi Charles III et son épouse Camilla avaient quitté Buckingham en carrosse, direction l'abbaye de Westminster. Tout était réglé au millimètre, à l'image de la procession dans les rues de Londres.

Une cérémonie très protocolaire

Lors de la cérémonie, Charles III a posé sa main sur la Bible puis a prêté serment. Il s'est ensuite vu remettre ses attributs royaux : la robe, l'orbe, les sceptres et la couronne. Une cérémonie très protocolaire, avec toutefois quelques touches personnelles. Au terme de deux heures de cérémonie, le couple royal a rejoint Buckingham sous les acclamations de la foule. Un moment "mémorable, humide et très britannique", confie une femme présente sur place. Enfin, Charles III et Camilla ont salué la foule au balcon de Buckingham, l'épilogue d'une journée chargée d'histoire pour la monarchie britannique.