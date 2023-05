Charles III : en France, les Britanniques célèbrent leur nouveau roi

La France compte 150 000 Britanniques. Samedi 6 mai, en ce jour de couronnement, beaucoup se sont réunis pour célébrer leur nouveau roi, Charles III. Reportage en région.

Loin de leur Nation, ils ont les yeux rivés sur leur roi. Pour des Britanniques de Dinard (Ille-et-Villaine), il était impossible de rater le couronnement de Charles III, samedi 6 mai. "Être seule chez soi, c’est triste. Une célébration seule, non. C’est mieux avec les amis", se réjouit une femme. Un homme explique : "C’est un facteur d’unité qui dépasse tout ce qui est politique, qui est constant dans la vie."

"Il sera un bon roi"

À Nantes (Loire-Atlantique), un groupe d’amis franco-britanniques partage cet enthousiasme. Au menu, on retrouve le must de la gastronomie anglaise. Un apéritif de fête pour accueillir avec espoir, leur nouveau souverain. "Il sera plus près du peuple. Il fait beaucoup pour la jeunesse, pour l’agriculture, pour l’écologie. Il sera un bon roi", salue une femme. À Eymet (Dordogne), le couronnement est aussi au centre de toutes les attentions. Dans cette commune, 1 habitant sur 5 est britannique. Tous ne sont pas tendres avec la monarchie.