Couronnement de Charles III : des fans Français étaient à Londres

Le monde entier s’est tourné vers Londres (Royaume-Uni), samedi 6 mai, lors du couronnement du roi Charles III. Et bien des Français ont fait le déplacement pour assister à ce moment historique.

Au milieu d’une foule, en grande majorité britannique, des touristes du monde entier, et notamment des Français, sont venus célébrer les nouveaux monarques du Royaume-Uni. "Ce qui est beau, c’est d’être dans un moment historique", dit un homme, qui avoue malgré tout que son voyage à Londres était prévu avant qu’il ne connaisse la date du couronnement. Après près de deux heures de marche, toutes les nationalités sont rassemblées pour chanter le God save the King.

“On se sent chanceuse d’être là”

C’est l’union sacrée autour de Charles III et de la ferveur qu’il suscite. "On sent vraiment un peuple uni et qui aime beaucoup la royauté. On se sent chanceuse d’être là et de partager ce moment", lance une Française. Un couple, fan de la famille royale, devait absolument être présent devant l’abbaye de Westminster, ce samedi, qu’il vente ou bien qu’il pleuve. "On a besoin de choses comme ça, positives, traditionnelles et qui permettent de pouvoir réunir le pays", expliquent-ils.