Sécheresse : le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau annonce un plan d'aide aux agriculteurs

S. Feydel, C. Motte, France 3 Montpellier, C. Alphonse

En déplacement dans les Pyrénées-Orientales, où il a rencontré des agriculteurs lourdement touchés par la sécheresse, le ministre de l'Agriculture a annoncé, samedi 6 mai, que l'État couvrirait les pertes de récoltes et assurerait un débit minimum pour permettre l'irrigation.

Dans les Pyrénées-Orientales, la sécheresse continue de faire des ravages. L'Agly est toujours à sec, samedi 6 mai. La situation met en danger les producteurs agricoles. Dans la matinée, un arboriculteur a montré l'état de ses vergers au ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau. "Il n'y a plus de récolte, vous pouvez le voir sur les autres arbres. La récolte est déjà perdu", lui a-t-il expliqué. Sa production d'abricots est invendable.

L'État annonce qu'il va couvrir la perte de récoltes

Le ministre a annoncé sur place qu'un débit minimum serait assuré pour l'irrigation dans le département. Pas de coupure d'eau pour les agriculteurs, donc, comme ils le redoutaient. L'État s'engage également à couvrir la perte de récoltes. Les agriculteurs déjà assurés toucheront une indemnité plus importante. "L'État ne se défaussera pas et vient plutôt dire : quand bien même il y aura des restrictions d'irrigation, on viendra vous assurer votre perte au niveau le plus élevé qui soit", a affirmé le ministre.