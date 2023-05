Recyclage : faut-il consigner vos bouteilles en plastique ?

Aujourd’hui, 60% de bouteilles en plastique sont recyclées, que ce soit dans des poubelles jaunes ou dans des points de consigne dans les grands magasins. Mais ces points font perdre de l’argent aux collectivités territoriales.

Dans vos enseignes, les consignes pour les bouteilles en plastique sont de plus en plus nombreuses. En échange, vous pouvez recevoir un bon d’achat dans le magasin, ou cela peut se transformer en don pour une association. Chaque bouteille rapporte un centime. "Il y a un an et demi, on était à 1 000 bouteilles. Là on est passé à 8 000 et ça ne fait qu'augmenter", explique le directeur adjoint de l’Intermarché des Longs-Champs.

Passer à 90% de bouteilles recyclées en 2029

Mais ce système de consigne ne rapporte rien aux collectivités car le plastique est ensuite recyclé dans le privé, contrairement aux bouteilles que l’on jette dans nos poubelles jaunes. "Demain, si on a 5 000 points de collecte sur l’ensemble du territoire, uniquement initiés par les distributeurs, cela ne reviendra pas aux collectivités. Cela veut dire que c’est potentiellement 50 millions d’euros de perte", explique Bérangère Couillard, secrétaire d’État chargée de l’Écologie. Pour la ministre, un système de consigne public encouragerait au recyclage. L’objectif est de passer de 60% de bouteilles recyclées aujourd’hui à 90% en 2029.