Recyclage : les vêtements reprennent vie dans les entrepôts de Prato en Italie

L’industrie du textile représente une part importante de la pollution mondiale. Pour y remédier, en Italie, on recycle près de 148 000 tonnes de vêtements, économisant ainsi 500 000 mètres cubes d’eau et 18 000 tonnes de CO2.

Les entrepôts de Prato en Toscane (Italie) abritent des milliers de tonnes de vêtements venus de toute la planète. Chaque année, on y recycle 148 000 tonnes, soit 15 % des vêtements récupérés dans le monde. La première étape, c’est le tri. Une dizaine de salariés s’activent dix heures par jour pour séparer les vêtements usagés par matière, condition sine qua non pour le recyclage. Tout a été acheté à des associations caritatives en Europe entre 50 centimes et un euro du kilo. Ce sera revendu le double.

La laine recyclée très recherchée

Les vêtements sont également séparés par couleur pour éviter l’utilisation de produits colorants. Une fois triés, les vêtements sont déchiquetés. Les laines usées sont transformées en une nouvelle fibre qui ressemble à de la laine vierge. “Aujourd’hui, toutes les marques cherchent à utiliser de la laine recyclée”, assure Gianluca Vangi. Selon les études menées à Prato, on estime que la fabrication de laine recyclée permet d’économiser 500 000 mètres cube d’eau, 300 tonnes de colorant et 18 000 tonnes de CO2. Selon un rapport des Nations Unies, chaque seconde, l’équivalent en textile d’un camion de déchets est brûlé ou enterré.