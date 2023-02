Agriculture : au Brésil, une ferme géante de 100 000 hectares

Grande comme dix fois la ville de Paris, la ferme Roncador, au Brésil, s’étend sur 100 000 hectares de champs et de prairies. Malgré son gigantisme, elle fait figure de bon élève auprès des organisations de protection de l’environnement.

Au cœur de l’État du Mato Grosso (Brésil), se trouve la ferme Roncador. Fruit de la colonisation de l’Amazonie, elle s’étend sur 100 000 hectares. Les 800 kilomètres de piste qui traversent la ferme laissent voir une gare routière, plusieurs villages, une école et une église. Plus de 1 000 employés s’affairent sur l’exploitation. La ferme devrait produire 112 millions de kg de soja cette année, pour un équivalent de 60 millions d’euros de chiffre d’affaires. De plus, 70 000 bœufs y sont élevés.

Rotation des cultures

Obligée de protéger 50 % de son territoire en forêt native, la ferme Roncador fait figure de bon élève auprès des organisations de protection de l’environnement, grâce à son système de rotation des cultures. Ces quatre dernières années, sous le mandat de Jair Bolsonaro, la déforestation a battu des records. Le nouveau gouvernement de Lula va devoir tenter de renouer avec le puissant lobby agricole, tout en tenant sa promesse de réduire à 0 % la déforestation d’ici 2030.