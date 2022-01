Présidentielle française : "Boris Johnson pourrait être tenté par Valérie Pécresse", avance son biographe

La France a pris la présidence tournante de l’Union européenne au 1er Janvier. Ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle pour le Royaume-Uni, qui entretient des relations particulièrement tendues avec le gouvernement français depuis le Brexit, il y a un an. Boris Johnson s’est confronté à plusieurs reprises à Emmanuel Macron, au point qu’il pourrait souhaiter sa défaite à la présidentielle en avril prochain, selon Andrew Gimson, biographe du Premier ministre britannique, auteur de Boris, the making of the Prime Minister et grand connaisseur du parti conservateur.

Franceinfo : Les échanges entre Boris Johnson et Emmanuel Macron se sont très nettement détériorés pendant l’année écoulée. Pensez-vous que le Premier ministre Britannique déteste le président français ?

Andrew Gimson : Non. Je suis sûr qu'il n'y a pas de haine. Il tourne ça parfois au ridicule. Il ne prend pas toujours Emmanuel Macron au sérieux alors que lui se prend très au sérieux. Souvenez-vous, quand il vient à l’Élysée en tant que Premier ministre, il met les pieds sur une table basse, il la joue décontracté. Il aimerait bien s'entendre avec le président français pour avancer sérieusement avec la France. Boris Johnson croit toujours pouvoir réparer les offenses. Même avec les personnes avec lesquelles il s’est mal conduit. C'était très offensant quand il dit à Macron : "Donnez-moi un break, prenez un grip", ce qui revient à dire "lâchez-moi", d'autant plus qu’il parle très bien français. Il sait précisément ce qu’il dit. Il taquine Emmanuel Macron.

Boris Johnson, speaking outside the Capitol, says it’s time for the French to “prenez un grip” and “donnez-moi un break” after the spat over a U.K. submarine deal with the U.S. and Australia pic.twitter.com/FpVywohTjK — Kitty Donaldson (@kitty_donaldson) September 22, 2021

Évidemment, toute cette affaire avec les sous-marins, c'était une gifle pour le président français. Mais je pense qu’au bout du compte Boris Johnson voudra une alliance en bonne et due forme avec la France. Il admire vraiment la culture française. Nous ne sommes qu'à 35 km les uns des autres, il sait que nous devrions vraiment faire de grandes choses ensemble plutôt que de nous quereller.

La France prend la présidence de l'Union européenne à partir du 1er janvier, ça change quelque chose dans la relation ?

Il y a ce problème persistant avec le protocole d’application du Brexit en Irlande du Nord. Quelle attitude aura la France dans ce dossier ? Va-t-elle peser encore plus ? Je pense que Boris Johnson veut un accord mais ce n'est que mon avis. Il y a évidemment une part de bluff. Il ne voudra pas paraître trop angoissé par cet accord parce qu’il obtiendrait alors de moins bonnes conditions. Je ne pense pas qu'il veuille faire des sacrifices mais il ne veut certainement pas une guerre commerciale. C’est déjà suffisamment difficile entre la Grande-Bretagne et la France. Il ne se laissera pas faire mais c'est un pragmatique.

"Boris Johnson veut des mesures qui facilitent le commerce plutôt qu’une guerre désespérée avec la France. Ce serait absurde." Andrew Gimson Biographe du premier ministre britannique

En 2021, Boris Johnson a régulièrement utilisé l’Europe et la France pour se faire bien voir sur la scène nationale. Il sait que ces conflits peuvent le servir dans l’opinion britannique, en particulier dans son camp politique. Mais dans le fond, pense-t-il vraiment que l’Europe est la source de tous les maux ?

Il a toujours joué un double jeu parce qu'il est véritablement pro-européen. Il a une grande culture européenne, une bonne connaissance des langues européennes fondamentales, le grec et le latin. Ces langues sont si mal enseignées dans les écoles britanniques, ça le rend vraiment triste. Culturellement, il est passionné par l'Europe et, d'un point de vue pratique, les politiciens britanniques ont compris depuis longtemps qu'il est logique que la France et la Grande-Bretagne soient des alliés parce que nous pouvons faire bien plus ensemble que séparément. Et Dieu sait que la période est inquiétante. Regardez l’Ukraine ! Nous ne devrions pas nous disputer pour des futilités et plutôt afficher notre unité face à la Russie.

Nous entrons dans une année d’élection présidentielle en France, pensez-vous que Boris Johnson souhaiterait un nouveau président français ?

C'est une question intéressante. Je pense qu'il veillera surtout à ne pas s'immiscer dans l’élection française. Quel que soit le résultat, il voudra rapidement établir un lien. Si c’était Valérie Pécresse, il pourrait évidemment repartir de zéro. C’est donc une possibilité intéressante. Mais je serais très surpris qu’il s’en mêle pendant la campagne. Ce serait stupide. Il pourrait être tenté par Valérie Pécresse. Il se retrouverait face à quelqu’un qui a moins l’expérience du pouvoir que lui. Il aimerait probablement prendre un nouveau départ avec elle.