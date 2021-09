Jean-Yves Le Drian dénonce "un coup dans le dos" après la rupture du contrat des sous-marins par l'Australie

"Je suis en colère, ça ne se fait pas entre alliés", a déclaré Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, jeudi 16 septembre sur franceinfo, à propos de la rupture par l'Australie du contrat qui la liait à la France sur l'achat de sous-marins. "C'est un coup dans le dos, déplore-t-il. Cette décision unilatérale, brutale, imprévisible, ressemble beaucoup à ce que faisait M. Trump."

Le Premier ministre australien, Scott Morrison, a confirmé jeudi la rupture du contrat de 56 milliards d'euros conclu en 2016 avec la France pour la fourniture de douze sous-marins conventionnels. Cet accord était qualifié de "contrat du siècle" pour l'industrie française. C'est l'annonce d'un accord stratégique entre les Etats-Unis, l'Australie et la Grande-Bretagne qui a conduit à la rupture du contrat.

"Confiance trahie"

"Nous avions établi avec l'Australie une relation de confiance, cette confiance est trahie", poursuit le ministre français qui exprime "beaucoup d'amertume sur cette rupture". "Il va bien falloir une clarification, il faut que les Australiens nous disent comment ils s'en sortent", ajoute Jean-Yves Le Drian, car des contrats ont été signés. "On n'en est pas à la fin de l'histoire", insiste-t-il.

Le ministre rappelle qu'il "y a eu d'abord deux ans de négociations pour ce contrat, entre 2014 et 2016. C'est moi qui l'ai négocié avec mes collaborateurs". Jean-Yves Le Drian était alors ministre de la Défense, sous la présidence de François Hollande. À l'époque il y avait eu une mise en concurrence et "nous avons gagné parce que nous étions la meilleure réponse".

Jean-Yves Le Drian se dit d'autant plus étonné que les études avaient commencé pour la production du premier sous-marin qui devait arriver vers 2023, "avec à la fois des équipes, des ingénieurs australiens qui travaillent à Cherbourg, et des personnels de Naval Group qui travaillent à Adélaïde. Et puis voilà, brutalement, pof !" Il assure qu'il y avait eu des "interrogations sur les délais et sur les prix", mais "jamais d'interrogations de ce type".