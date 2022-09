Vidéo Mort d'Elizabeth II : la reine de tous les records

La reine Elizabeth II est morte jeudi à 96 ans dans sa résidence écossaise de Balmoral. La disparition de la souveraine, dont l'état de santé s'était dégradé depuis un an, a suscité une immense émotion au Royaume-Uni et dans le monde. Son fils et héritier accède au trône à 73 ans avec le nom de Charles III.

Tout au long de son règne de 70 années, le plus long de l'histoire britannique, Elizabeth II a engrangé un grand nombre de records de toute sorte.

15 Premiers ministres

Depuis son accession au trône, la reine a vu défiler 15 Premiers ministres, de Winston Churchill à la toute dernière Liz Truss dont elle a serré la main la veille de sa mort. Il semble que Margaret Thatcher n'ait pas été la plus appréciée par Elizabeth. La reine a également connu sept papes.

30 chiens

Il est de notoriété publique que la reine Elizabeth II avait une passion pour les chiens de race corgi, ces petits chiens au pelage roux. Le premier de sa vie lui a été offert lorsqu'elle n'avait que sept ans. Il s'appelait Dookie.

141 millions de sujets

Elizabeth II, comme Charles III après elle aujourd'hui, a régné sur 141 millions de sujets à travers le monde. En effet elle était la reine du Royaume-Uni, de l’Australie, du Canada, de la Nouvelle-Zélande et de la Jamaïque, de la Barbade, des Bahamas, de Grenade, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, des Îles Salomon, de Tuvalu, de Sainte-Lucie, de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, du Belize, d’Antigua-et-Barbuda et de Saint-Christophe-et-Niévès. Les pays du "Royaume du Commonwealth".

42 tours du monde

Elizabeth II arpentait le monde, dont elle a fait 42 fois le tour. Au total, elle s'était rendue dans 118 pays.

60 milliards de pièces et 120 portraits

La reine a vu son image utilisée un nombre incalculable de fois. Parmis ces représentations d'Elizabeth II, 60 millions de pièces ont été frappées à son effigie sur toute la durée de son règne, en cinq versions. Elle a également posé 120 fois pour des portraits officiels.