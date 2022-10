Royaume-Uni : le couronnement du roi Charles III aura lieu le 6 mai 2023, annonce le palais de Buckingham

La cérémonie aura lieu huit mois après la mort d'Elizabeth II. Le couronnement du roi Charles III, 73 ans, aura lieu le 6 mai 2023, annonce le palais de Buckingham mardi 11 octobre. L'événement se déroulera à l'abbaye de Westminster, à Londres, et sera dirigé par l'archevêque de Canterbury, précise la monarchie britannique dans un communiqué.



Celui qui s'est préparé durant sept décennies à devenir roi sera couronné aux côtés de son épouse, la reine consort Camilla. "Le couronnement reflétera le rôle du monarque aujourd'hui et sera tourné vers l'avenir, tout en étant ancré dans des traditions et un cérémonial de longue date", précise Buckingham.



Une cérémonie similaire "depuis plus de mille ans"

Les détails de la cérémonie seront communiqués plus tard. Celle-ci a conservé une structure similaire "depuis plus de mille ans", rappelle le communiqué. "Au cours des 900 dernières années", elle a eu lieu à l'abbaye de Westminster et "depuis 1066, l'office service a presque toujours été dirigé par l'archevêque de Canterbury". Le souverain est "oint, béni et consacré" par l'archevêque.



Après 70 ans de règne, Elizabeth II est décédée de vieillesse dans son château écossais de Balmoral, le 8 septembre. Dix jours de deuil national ont suivi et des dizaines de milliers de personnes ont fait la queue pour aller se recueillir devant son cercueil d'abord à Edimbourg, puis à Londres, à Westminster. Quelque 2 000 personnes, dont des chefs d'Etat et des membres de familles royales, ont assisté à ses funérailles d'Etat dans l'Abbaye de Westminster le 19 septembre.