Mort d'Elizabeth II : la reine est morte de "vieillesse" informe son certificat de décès

La reine Elizabeth II est morte de "vieillesse", le 8 septembre à l'âge de 96 ans, peut-on lire sur son certificat de décès rendu public jeudi 29 septembre. Ce sont les Archives nationales d'Écosse qui ont rendu public ce document, largement relayé par la presse britannique et sur les réseaux sociaux. "Les Archives nationales d'Écosse ont publié l'inscription de la Reine dans le registre des décès", a ainsi signalé le journaliste Chris Ship.

NEW: National Records of Scotland published The Queen’s entry in the Register of Deaths. It says she died at 3:10pm on 8 September of “Old Age”. pic.twitter.com/cSnIpnTaiQ