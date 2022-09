Mort d’Elizabeth II : une reine très attachée à la France

Au-delà des déplacements officiels et des relations diplomatiques, entre la reine Elizabeth II et la France, c’est l’histoire d’une tendre affection. En 2014, pour l’anniversaire du Débarquement, sa dernière visite en France s’est faite sous les applaudissements, teintés de respect. Les Français ne sont pas royalistes, mais ils semblent adorer la monarque britannique. "Je me rappelle le plaisir que j’ai eu à découvrir ce beau pays pour la première fois et à cultiver à mon tour une grande affection pour le peuple français", s’exprime-t-elle alors dans un français qu’elle maîtrisait à la perfection.



Cinq visites officielles et des vacances dans l’Hexagone

Une affection qui démarre tôt. En 1948, en tant que princesse, c’est à la France qu’elle dédit sa première visite officielle. Elizabeth II honore déjà les Français de quelques mots dans la langue de Molière. La reine rendra cinq visites officielles à la France, mais prendra aussi des vacances dans l’Hexagone. Des dix présidents français qu’elle a connus, c’est avec François Mitterrand qu’elle entretient la plus forte complicité, malgré des styles bien différents, soulignés avec humour. Le roi Charles III hérite de sa mère une excellente maîtrise du français. Une nouvelle page d’histoire franco-britannique est désormais à écrire.