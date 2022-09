Mort d’Elizabeth II : les conséquences sur la vie des Britanniques

La malheureuse nouvelle du décès de la reine Elizabeth II va modifier le quotidien des Britanniques. Le souverain est désormais son fils, Charles III. "Pour s’adapter à l’arrivée du nouveau roi, les paroles de l’hymne national vont changer. Ce sera désormais "God save The King", comme c’était le cas avant 1952", souligne Dorothée Lachaud. "Il faudra donc nommer le roi, mais aussi montrer son visage. Aujourd’hui, au Royaume-Uni et dans certains Etats du Commonwealth, comme le Canada, ou la Nouvelle-Zélande, le profil de la reine est présent sur les billets, les pièces, les timbres. Il va progressivement être remplacé par celui de son fils. Des portraits de Charles ont d’ores et déjà été commandés. La banque d’Angleterre a quand même dû rassurer hier : les billets à l’effigie de Lilibeth restent tout à fait valables", ajoute la journaliste sur le plateau du 12/13.

Des habitudes modifiées jusqu’à la manière de porter un toast

Le courrier fera également face à des bouleversements. "Ces fameuses lettres "E.R", pour "Elizabeth Regina", que l’on retrouve inscrites sur les uniformes des militaires et des policiers, mais aussi gravées sur des boîtes aux lettres. Alors certaines seront bientôt remplacées par celles de Charles, mais d’autres resteront intactes, en souvenir de son règne", annonce Dorothée Lachaud. Des monuments et des traditions vont également être modifiés. "C'est le cas d'un établissement célèbre dans Londres, le théâtre "Her Majesty’s Theatre", qui sera masculinisé. Un dernier changement, désormais, quand les Anglais porteront un toast, il ne faudra plus dire ‘La Reine, The Queen’, mais ‘Le Roi, the King’", conclut la journaliste.