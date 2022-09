Mort de la reine Elizabeth II : des centaines de Britanniques se recueillent devant le palais de Buckingham

La reine Elizabeth II est décédée, jeudi 8 septembre, laissant tout un pays en deuil. Le journaliste Naoufel El Khaouafi est en direct du palais de Buckingham, à Londres (Royaume-Uni), dans la matinée du vendredi 9 septembre. Il explique que des centaines de personnes ont passé la nuit devant les grilles du palais, et que "la foule commence même à se masser encore plus ce matin, au lever du jour, ici à Londres. Des centaines de personnes ont décidé de se recueillir, de venir commémorer la mémoire de la reine devant Buckingham Palace".

"Le temps est suspendu "

"On a l'impression qu'ici, le temps s'est arrêté. Le temps est suspendu face à cette émotion très palpable : un mélange de nostalgie et de tristesse. On parlait à l'instant avec une mère et sa fille qui nous expliquaient, l'une comme l'autre, qu'elles n'avaient pas fermé l'œil de la nuit, qu'elles étaient encore sous le choc. (...) Elles nous expliquaient également qu'elles attendaient aujourd'hui avec impatience la proclamation du roi Charles III, qui devrait s'exprimer en fin de journée", conclut le journaliste.