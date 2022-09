Mort d’Elizabeth II : un voyage en ferry particulier

Le décès de la reine a plongé l’Angleterre et le Royaume-Uni dans une période de deuil, jeudi 8 septembre. Quelques minutes après l’annonce du décès de la reine, des passagers du ferry entre Ouistreham et Portsmouth ont réagi à la nouvelle.

Lorsque le dernier ferry quitte le port de Ouistreham, jeudi 8 septembre, les 450 passagers qui embarquent pour l’Angleterre viennent tout juste d’apprendre la disparition de la reine Elizabeth. "Nous étions dans un restaurant à Ouistreham, il y avait beaucoup d’Anglais. Quand on a appris la nouvelle, tout le monde a été choqué et triste", raconte un automobiliste au moment de l’embarquement. "On a appris ça juste en arrivant dans le ferry, c’est ma fille qui nous a appris la nouvelle, elle était bouleversée", illustre un second passager.

Un week-end touristique au programme bouleversé

En hommage à la reine, la compagnie de ferry a décidé de suspendre toutes les animations sur le bateau. Dans le salon, de nombreux passagers vont passer la traversée les yeux rivés sur les chaînes d’information britannique. "70 ans sur le trône, c’est très long. C’est la seule reine que nous avons connue dans nos vies, on a le cœur brisé", témoigne une passagère. Dans le bateau, des jeunes touristes caennaises avaient prévu un week-end à Londres, leur programme va être bouleversé. Au petit matin, sur la passerelle de commandement du ferry, la disparition de la reine a également changé certains petits détails.