Mort d’Elizabeth II : quel roi sera Charles III ?

Il y a six jours, aux Jeux écossais, c’était le dernier engagement du prince Charles, chaleureusement applaudi. L’inlassable prétendant au trône, prince de Galles, duc de Cornouailles, Charles est désormais roi, à 73 ans. Le nouveau souverain a pourtant longtemps été le mal-aimé de la couronne. Enfant timide et réservé, puis officier discret de la Royal Navy, il épouse en 1981 la princesse Diana. Un mariage sans enthousiasme où le prince apparaît froid et détaché. Depuis leur séparation et le décès accidentel de la princesse en 1997, Charles semble s’être transformé.



De fortes convictions

Les Britanniques découvrent alors un futur roi plus apaisé et plus proche d’eux. Le fils aîné d’Elizabeth II enchaîne les combats. À travers sa fondation, il aide un million de jeunes à trouver du travail, il défend aussi l’agriculture biologique. Militant écologiste déterminé, il prend la parole à la COP26, poussant le monde à agir. Ces dernières années, il s’était aussi rapproché de la reine. Des liens, qu’il n’hésitait plus à montrer. Alors quel roi sera-t-il ? Plus ouvert, plus moderne ou à la parole mesurée comme Elizabeth II ? Les Anglais interrogés se disent plutôt confiants. "Tout le monde le soutient, car il a une bonne morale, c’est un homme de son temps", juge une Britannique. Sa popularité pourrait s’envoler ces prochains mois.