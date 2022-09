Mort d'Elizabeth II : en montant sur le trône, Charles III obtient également de nombreux privilèges parfois inattendus

Ne l'appelez plus prince Charles, mais plutôt "Sa Majesté Charles III, par la grâce de Dieu, roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du nord et de ses autres royaumes et territoires, chef du Commonwealth, défenseur de la foi." À 73 ans, le nouveau roi Charles III succède à Elizabeth II avec une popularité bien moins grande, et hérite d'un royaume frappé par une crise économique majeure et secoué par des dissensions internes, entre les suites du Brexit, les velléités d'indépendance et les tensions en Écosse et en Irlande du Nord.

Si le nouveau souverain doit s'adresser vendredi aux Britanniques et répondre, dans l'un des premiers actes publics de son règne, à l'immense émotion suscitée par la mort d'Elizabeth II au delà des frontières de son royaume, Charles III obtient également de nouvelles (très) nombreuses attributions, parfois inattendues.

Des titres honorifiques à travers le monde

Ainsi, le nouveau roi obtient des titres honorifiques par dizaines. On peut ainsi citer les très sérieuses attributions de "roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du nord et de ses autres royaumes et territoires, chef du Commonwealth, défenseur de la foi".

Comme Elizabeth II, le souverain va hériter du rôle de chef d'État de 15 royaumes, de la Nouvelle-Zélande aux Bahamas, en passant par le Canada, ainsi que des titres honorifiques de duc de Normandie ou seigneur de Man. Charles III va évidemment conserver ces autres titres, tels que Chevalier de l'ordre d'Australie, Grand-croix de l'ordre national de la Croix du Sud (Brésil), Chevalier de l'ordre de l'Éléphant (Danemark),Grand-cordon de l'ordre du Chrysanthème (Japon), Grand-croix de l'ordre de Saint-Olaf (Norvège) ou encore Grand-commandeur de l'ordre du Lion du Malawi ou Grand-croix de l'ordre de l'Aigle aztèque (Mexique). En France, il est aujourd'hui décoré de la Grand-croix de l'Ordre de la Légion d'honneur et Commandeur de l'ordre du Mérite agricole.

Roi des baleines

Et côté privilège, Charles, en montant sur le trône, va également obtenir des privilèges pour le moins inattendus. Ainsi, le roi d'Angleterre n'a besoin ni de passeport ni de permis de conduire pour se déplacer : il est le seul Britannique à pouvoir voyager sans papier. Grand amateur de botanique et défenseur de l'écologie, l'ex prince Charles devient aussi, de fait, roi des cygnes, dauphins et esturgeons. Le roi ne règne en effet pas seulement sur les Britanniques, mais aussi sur les cygnes évoluant en eaux libres à travers le pays - décomptés chaque année sur la Tamise -, ainsi que sur les esturgeons, dauphins et baleines dans les eaux autour du Royaume-Uni.

Enfin, privilège ultime : le roi d'Angleterre a deux anniversaires. Comme Elizabeth II, Charles III va désormais souffler ses bougies à deux reprises dans l'année : le jour de sa naissance, le 14 novembre, et lors de célébrations officielles, traditionnellement le deuxième samedi du mois de juin jusqu'à présent, pour échapper aux caprices de la météo anglaise.