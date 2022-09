Mort d'Elizabeth II : que pèsent les anti-monarchie au Royaume-Uni ?

"Republic", le nom parle de lui-même. Ce mouvement, dirigé par un homme qui s'appelle Graham Smith, veut l'abolition de la monarchie. Ils militent pour un chef d'État élu et non-partisan, c'est-à-dire qui ne dirige pas l'action du gouvernement, mais qui serait le gardien de la constitution et empêcherait les éventuels dérapages d'hommes politiques – qui seraient tentés de bafouer les règles.

Pour eux, la monarchie actuelle est "antidémocratique" et coûte trop d'argent au contribuable britannique. Avec l'avènement d'une république, les membres de la famille royale deviendraient des citoyens comme les autres. En dehors du mouvement "Republic"', il existe aussi des républicains dans les partis politiques existants : à l'aile gauche du parti travailliste et certains minoritaires chez les conservateurs.

It’s quite likely that the royals couldn’t afford Balmoral if they paid inheritance tax at the time of each succession. Their wealth is thanks largely to our generosity and their determination to pay as little back as possible.