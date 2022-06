Jubilé de platine d'Elizabeth II : à Windsor, "Sa Majesté, c'est un peu notre mère", racontent les habitants

Du lundi au vendredi à 8h14 et 15h14

Le choix de franceinfo La rédaction de franceinfo Du lundi au vendredi à 8h14 et 15h14

En arrivant à Windsor, à une quarantaine de km de Londres, à la veille du jubilé de platine de la reine d'Angleterre, quelle que soit la direction dans laquelle vous regardez, une couronne, le visage d’Elizabeth II en photo ou encore des guirlandes de fanions accrochés en travers des rues apparaissent. La reine imprime littéralement les esprits jusque dans la vitrine de Maïka.

>> Jubilée de platine d'Elizabeth II : suivez les cérémonies dans notre direct



Ici, pas de bibelots kitsch, c’est une entreprise de pompes-funèbres. "Nous avons suspendu deux Union Jack et un poster de la reine pour lui souhaiter bonne santé et pour la féliciter à l’occasion de son jubilé", explique la jeune femme. Ces décorations cachent les pierres tombales. "On pense que ce n’est pas approprié d’avoir ce genre de choses en vitrine alors qu’on célèbre le jubilé de la reine. On respecte les règles de notre travail, nos clients, les cercueils qui partent, mais en même temps, nous voulons fêter ce jubilé."

Les habitants pas lassés par le décorum permanent

Chez Hussein, la décoration reste sobre mais ce n’est pas tout à fait la même chose. Un drapeau d’Elizabeth II sur les épaules, il use de son bagout pour attirer les clients dans sa boutique de souvenirs et agite ses bras dans tous les sens. Le jeune homme affirme qu’avec l’approche du jubilé, il vient de passer trois semaines de folie. "Je manque de drapeaux, de tasses, de tee shirts… Je manque de la plupart des objets. Nos fournisseurs n’arrivent pas à suivre, nous n’avons plus rien en stock… Fini, fini, fini..."

Hussein devant sa boutique de souvenirs à Windsor (Angleterre), le 1er juin 2022. (JEAN-SEBASTIEN SOLDAÏNI / RADIO FRANCE)

Il est vrai qu’Elizabeth II est la principale source de revenus d’Hussein et de toutes les boutiques qui entourent le château. Mais, si Hussein fait marcher sa boutique, il voue aussi une réelle admiration - pour ne pas dire une passion - à la reine. Il n’a d'ailleurs pas choisi l’emplacement de sa boutique, quasiment sous les fenêtres du château dont il aperçoit l’entrée lorsqu’il se met à la porte de son magasin, au hasard. S’il s’est installé là récemment, c’est parce que ce commerçant veut apercevoir la Elizabeth II un jour. "Sa Majesté, c’est un peu notre mère, la maman du monde entier et il n’y a qu’elle qui compte."

"Je me sens béni et privilégié d’être aussi proche de la reine. Je ne l’ai jamais vue. C’est mon rêve de la voir ne serait-ce qu’une seconde me saluer de sa main. C’est un rêve de la voir dans ma vie." Hussein, propriétaire d'un magasin de souvenirs à franceinfo

Le discours du vendeur paraît logique mais c’est aussi celui des habitants de la ville. Ils pourraient être lassés par tout ce décorum et ces animations à chaque grand événement de la vie de la famille royale mais ce n'est pas le cas. "Tous ces touristes ici, ça ne gêne personne", assure Jeffrey, 81 ans, en agitant sa canne. Il pourrait pourtant apprécier une ambiance plus calme pour sa retraite. "Ça aide les habitants de Windsor et pour moi, être ici au milieu de tout ça, c’est une vie normale."

La reine, stabilité du royaume... pour l'instant

Sur le trajet de la déambulation quotidienne de Jeffrey, entre l’église et la résidence de la reine, tout fait référence à la royauté : le pub Prince Harry, le café Duchesse de Cambridge et les souvenirs marqués du sceau de la couronne. Il est presque impossible de sortir de l’ambiance touristique et très "queen mania". La plupart des magasins sont soit des vendeurs de bibelots, soit des grandes marques de prêt-à-porter. Rien n'est vraiment authentique.

Cependant, au milieu de tout ça, il y a Ronny. Cet antiquaire, casquette de velours sur la tête, semble être le seul à ne pas avoir décoré sa vitrine. Ce choix ne témoigne absolument pas d’un rejet de la monarchie, bien au contraire. Ronny respecte la reine et semble même un brin nostalgique avec le jubilé d’Elizabeth II. "Elle représente un part très importante du royaume."

"Après sa mort, je ne suis pas sûr que la monarchie survive. Elle était unique et représentait une période unique de l’histoire. Selon moi, tout cela touche à sa fin . Ronny, antiquaire à Windsor à franceinfo

La reine représente l’unité et la stabilité du Royaume-Uni. Elle est aussi une constante pour ceux qui vivent à Windsor. Elle fait partie des murs du château, pour ne pas dire de chaque maison. Jeffrey résume bien cette présence permanente. "Qu’importe le décorum un peu kitsch et parfois très envahissant, vous n’habitez pas ici si vous n’aimez pas l’ambiance." Et l’ambiance, ici, c’est la reine.