Mort d’Elizabeth II : les Français rendent hommage à la reine

Au milieu d’un parterre de fleurs, l’image de la reine entourée de fleuristes et du Président François Hollande. C’était il y a huit ans quand elle était venue inaugurer ce marché aux fleurs. "J’avais entendu dire qu’elle aimait beaucoup le bleu donc c’était un petit clin d’œil pour cette femme extraordinaire", se souvient Mélissandre Somenzi-Girardin qui l’avait rencontrée à l’occasion. Des hommages partout en France, le portrait de la reine s’affiche en grand. Dans une librairie anglaise, les quotidiens britanniques s’arrachent, pas moins de 150 journaux vendus en une demi-heure.



Drapeau en berne à Lille

"Je suis venu tout spécialement pour acheter l’édition spéciale du Guardian", avoue une cliente. La boutique, prise de court, n’a pas pu commander plus de journaux. La reine, quand on l’aime, on ne compte pas. Dans une pâtisserie, l’une des plus vieilles de Paris, la reine avait laissé son empreinte en goûtant quelques spécialités. Un sentiment de proximité avec la souveraine. Drapeau en berne à Lille, jumelée avec une ville anglaise et un registre de condoléances où certains rappellent une certaine devise de la famille royale : "Ne jamais se plaindre, ne jamais expliquer".