"Sa mort laisse en nous un sentiment de vide". Dans une vidéo enregistrée de 3 minutes, diffusée sur les réseaux sociaux, vendredi 9 septembre, le président de la République a rendu hommage à la reine Elizabeth II qui s'est éteinte à l'âge de 96 ans.

"Nous commémorerons et perpétuerons les valeurs qu’elle n’a jamais cessé d’incarner et de promouvoir : la force morale de la démocratie et de la liberté", a déclaré Emmanuel Macron, dans ce message vidéo en anglais. Dans cette séquence, le président de la République s'adresse aux "citoyens du Royaume-Uni et du Commonwealth".

"En ce triste moment, nous adressons nos sincères condoléances à Sa

Majesté le Roi, à la famille royale, au peuple britannique et à tous ceux qui

aimaient la Reine. Elle nous manquera profondément", a-t-il ajouté."Sa sagesse et son empathie nous ont aidés à tracer une voie au milieu des

aléas de l’Histoire des 70 dernières années", continue Emmanuel Macron en anglais.

Le président français a accompagné sa vidéo sur Twitter du texte "Pour vous, elle était votre reine. Pour nous, elle était la reine. Pour nous tous, elle serait avec nous pour toujours."

To you, she was your Queen.

To us, she was the Queen.

To us all, she would be with us forever. pic.twitter.com/126GoAgARt