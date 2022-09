Mort d'Elizabeth II : les Britanniques pleurent leur reine

Vendredi 9 septembre, à Londres (Royaume-Uni), 96 coups de canon ont été tirés pour honorer 96 ans d'un destin hors du commun. Devant le palais de Buckingham, la foule s'est figée instantanément. Un moment de recueillement collectif autour de celle qui a vu grandir tous les enfants d'un royaume, pas toujours uni. "Aujourd'hui, on retrouve un peu d'unité", affirme un Britannique. "L'atmosphère est très spéciale aujourd'hui. D'habitude, il y a beaucoup de bruit, de sirènes. Quand les coups de canon ont commencé, il y a juste eu du respect et du silence", raconte une femme.



"Elle a servi son pays et son peuple"

Tous les chemins semblaient mener jusqu'à Buckingham, ce vendredi. Plus les heures passaient, plus les rangs étaient serrés autour du palais. Avec quelques larmes pudiques et des prières. Un Londonien a écrit un mot d'hommage avant d'aller au travail. Voici venu le premier jour du reste de leur vie sans la reine. "Elle a servi son pays et son peuple, elle était incroyable", pleure une Britannique.