Mort d'Elizabeth II : entre la souveraine et la Normandie, une longue histoire

Sur la plage de Ouistreham (Calvados), Elizabeth II est accueillie sur le tapis rouge par des chefs d'État du monde entier, le 6 juin 2014, 70 ans après le débarquement. Il s'agissait de la dernière visite royale en Normandie pour celle qui restait la seule cheffe d'État à avoir connu la guerre. Les liens entre Elizabeth II et la Normandie se sont d'abord noués dans les meurtrissures de la guerre. Celle qui fut ambulancière pendant la Seconde Guerre mondiale aura été pendant quatre décennies de toutes les commémorations.

Les chevaux, passion intime de la reine

En 1984, elle est aux côtés de Ronald Reagan et François Mitterrand en Normandie à Utah Beach et à Arromanches, deux plages du débarquement. En 1994, à Omaha Beach, elle se recueille cette fois aux côtés de Bill Clinton, et en 2004, à nouveau à Arromanches, au milieu de Jacques Chirac, George W. Bush et Vladimir Poutine. Pour la reine d'Angleterre, la Normandie recélait aussi un trésor : les chevaux, passion intime de la souveraine britannique.