Mort d'Elizabeth II : bain de foule surprise de Charles III et William à Londres

Samedi 17 septembre, la ville de Londres (Royaume-Uni), est devenue une gigantesque file d'attente, qui serpente sur les traces de sa souveraine disparue. Le tout, pour quelques secondes seulement de recueillement à Westminster. Avec patience, sourire et humour, les Britanniques n'ont reculé devant aucun obstacle. Soudainement, Charles III et son fils William ont improvisé un bain de foule. Depuis une semaine, le roi va au contact de ses sujets.



Un nouveau souverain proche des Britanniques

Le nouveau souverain n'a refusé ni les poignées de main, ni les gestes familiers sur l'épaule. "Incroyable, on ne pensait pas qu'on verrait ça. On nous a dit qu'il allait se passer quelque chose, et voilà. Ça valait vraiment les 12 heures d'attente", confie une Britannique. Dans la soirée, les petits enfants d'Elisabeth II ont veillé son cercueil. Les princes Harry et William étaient de nouveau réunis, auprès de leur grand-mère qu'ils partageaient avec toute la nation.