EN IMAGES. Funérailles de la reine Elizabeth II : une semaine de commémorations historiques

Du château de Balmoral où elle s'est éteinte, le 8 septembre, à Westminster Hall, où les Britanniques se recueillent devant son cercueil, franceinfo revient sur une semaine de deuil et d'hommages au Royaume-Uni.

Des funérailles historiques pour un règne de plus de soixante-dix ans qui le fut tout autant. Depuis la mort de la reine Elizabeth II, jeudi 8 septembre, dans son château de Balmoral, en Ecosse, le Royaume-Uni est plongé dans le deuil. Les cérémonies et les commémorations se sont succédé, jour après jour. Le cercueil de la monarque a été emmené en procession à Edimbourg, la capitale écossaise. Puis ramené à Londres, au palais de Buckingham, et ensuite à Westminster Hall, où des dizaines de milliers de sujets britanniques défilent chaque jour pour se recueillir et rendre un ultime hommage à leur souveraine.

Les enfants de la reine, le prince Charles, devenu le roi Charles III, la princesse Anne, les princes Edward et Andrew, ses petits-enfants les princes William et Harry, leurs épouses Kate et Meghan, ont accompagné le cercueil de la reine et mesuré l'affection d'une grande partie des Britanniques pour Elizabeth II. Franceinfo revient en photos sur ces jours d'intense émotion au Royaume-Uni.