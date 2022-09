Funérailles d'Elizabeth II : une énigmatique lettre de la reine pour l'année 2085 refait parler d'elle

Des révélations, des codes secrets ou simplement un message d'amitié ? Le contenu d'une lettre rédigée par la reine Elizabeth II en novembre 1986 fait l'objet de nombreuses spéculations depuis son décès, le 8 septembre. Au Royaume-Uni, plusieurs médias ont ravivé l'intérêt du public pour ce document offert aux habitants de Sydney (Australie), qui est conservé depuis trente-six ans dans un bâtiment en plein cœur de cette ville. Sur demande expresse de la reine, cette enveloppe ne doit être ouverte qu'en 2085.

L'enveloppe laissée par la reine Elizabeth II aux futurs habitants de Sydney en 1986. (DENN / CC BY-SA 2.0)

C'est à l'intérieur du Queen Victoria Building, une bâtisse du XIXe siècle transformée depuis en centre commercial, que le mystérieux document est exposé derrière une paroi en verre sécurisée. Seul son recto est visible du grand public. Le destinataire (le maire de Sydney) est clairement désigné, et on peut y lire le texte suivant : "Salutations. Au jour que vous aurez choisi, durant l'année 2085, pourriez-vous ouvrir cette enveloppe et transmettre mon message aux habitants de Sydney s'il vous plaît ?" Le tout signé de la main de la reine, qui était âgée de 60 ans à l'époque.

Une possible lettre de remerciements

Dimanche 18 septembre, à la veille de l'enterrement d'Elizabeth II, l'histoire semblait en tout cas loin d'être connue de tous les Britanniques, comme a pu le constater franceinfo aux abords du quartier de Westminster, à Londres. Et chez ceux qui connaissaient l'existence de cette lettre, les spéculations allaient bon train.

Comme l'a souligné le média britannique The Independent sur son site*, la date de la rédaction de cette lettre n'est sûrement pas anodine. Les années 1980 avaient en effet vu la restauration du Queen Victoria Building, menacé depuis les années 1950. Le site officiel de ce bâtiment*, inauguré en 1898 et baptisé du nom de l'arrière-arrière-grand-mère d'Elizabeth II, rappelle que la bâtisse avait failli être rasée en 1959, avant d'être sauvée et de finalement rouvrir ses portes en… 1986, l'année où la lettre royale a été remise aux habitants de Sydney.

En février 2010, le bâtiment a même été classé au patrimoine historique de l'Etat de Nouvelle-Galles-du-Sud*, mais cela ne s'est pas accompagné d'une nouvelle enveloppe. Le mystère reste donc entier et il faudra encore attendre exactement soixante-trois ans avant que les Sydnéens – et le reste du monde avec eux – puissent enfin prendre connaissance de la missive qui leur est destinée.

* Les liens signalés par des astérisques renvoient vers des contenus en anglais.