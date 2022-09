Funérailles d'Elizabeth II : "La première chose que l'on peut remarquer, c'est la communion" des Britanniques, analyse Stéphane Bern

Stéphane Bern est présent sur le plateau du 20 Heures, dimanche 18 septembre. Il dresse un premier bilan du roi Charles III, et précise les grandes étapes de la journée des funérailles.

À la veille des funérailles d'Elizabeth II, dimanche 18 septembre, le bilan est-il positif pour le nouveau roi ? "La première chose que l'on peut remarquer, c'est la communion, ce sentiment de communion national. On pensait que le Royaume-Uni était désuni. Comme ça, sortis de nulle part, des millions de gens se sont mobilisés tant à Édimbourg (Écosse) qu'à Cardiff (Pays de Galles) qu'en Irlande du Nord, aussi à Londres (Royaume-Uni)", note Stéphane Bern. "Le pays se ressoude autour de la figure de cette reine, y compris la famille royale", analyse-t-il, estimant que la communication de la monarchie a dans l'ensemble "parfaitement fonctionné".



La chapelle Saint-Georges, une place à part dans la monarchie britannique

500 chefs d'États ou gouvernements seront présents, lundi 19 septembre, à Westminster. Le cercueil de la reine arrivera à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor à 15h53. Cette chapelle occupe une place à part dans la monarchie britannique. C'est ici que sont célébrés les baptêmes, mariages et funérailles de la famille royale. Elle date de 1475, et est un chef d'œuvre de l'art gothique anglais. En procession depuis Westminster, lundi 19, le cortège funéraire entrera par les marches ouest. Après la cérémonie, le cercueil de la reine sera déposé dans une petite chapelle, où se trouvent déjà les tombes de la mère d'Elizabeth II et de son père, le roi George VI.