Décès de la reine Elizabeth II : le roi Charles salué par des milliers de personnes à son arrivée au palais de Buckingham

Une foule compacte s'est créée pour l'occasion. Plusieurs milliers de personnes massées devant le palais de Buckingham ont salué, vendredi 9 septembre, le roi Charles III à son arrivée à Londres. Le souverain est longuement allé à la rencontre du public, après avoir quitté la voiture le transportant vers sa résidence officielle.

Après avoir passé la nuit au château de Balmoral, en Ecosse, où s'est éteinte Elizabeth II, Charles est rentré à Londres dans un jet de la Royal Air Force avant de rejoindre le palais, où il doit enregistrer dans l'après-midi sa première allocution de monarque. Il a serré les mains du public, au son des cris "God Save the King !".

Depuis jeudi, des milliers de Britanniques, certains émus aux larmes, sont venus déposer des fleurs devant Buckingham Palace, à Windsor et à Balmoral. Des photos de la reine faisaient la une de tous les quotidiens britanniques vendredi, pour des éditions spéciales en hommage à celle qui a consacré sa vie à la Couronne, traversant les époques et les crises avec la même affabilité tranquille et mystérieuse.