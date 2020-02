Londres : ce que l'on sait de l'attaque terroriste dans laquelle deux personnes ont été blessées à l'arme blanche

L'acte est "lié au terrorisme", a indiqué la police londonienne sur Twitter dimanche, sans plus de détails. L'auteur a été abattu sur les lieux, dans le quartier de Streatham.

Deux personnes ont été blessées dans une attaque à l'arme blanche à Londres, dans le quartier de Streatham, dimanche 2 février, a annoncé la police sur Twitter. "Un homme a été abattu" par les forces de l'ordre et son acte "a été déclaré lié au terrorisme", ajoute cette même source. On ignore, en revanche, quel est l'état de santé des blessés. Franceinfo résume ce que l'on sait de cet attentat.

Que s'est-il passé ?

La police londonienne assure être intervenue "autour de 14 heures" (15 heures heure française) sur High Road, une rue du quartier de Streatham. Celui-ci se trouve à une petite dizaine de kilomètres du centre de Londres, sur la rive sud de la Tamise.

C'est une demi-heure plus tard, à 14h29, que la police du quartier de Lambeth, dont Streatham fait partie, a annoncé intervenir sur "un incident". Quarante minutes plus tard, la police de Londres a annoncé avoir abattu un homme sur les lieux d'une attaque à l'arme blanche. La situation est maîtrisée, affirment les autorités, qui n'ont pas donné beaucoup plus de détails sur le déroulement des faits, indiquant dans un communiqué qu'elles tentaient encore d'en déterminer "les circonstances".

Un témoin de la scène, Gulled Bulhan, affirme à l'agence PA, citée par le Guardian, avoir vu "un homme avec une machette et des canettes argentées sur son torse, poursuivi par ce que j'imagine être un policier en civil". Le suspect "a ensuite été abattu", poursuit-il. "Je crois avoir entendu trois coups de feu, mais je ne suis pas sûr de bien me souvenir." Sur Twitter, un humoriste et présentateur de télévision, Dave Chawner, a affirmé avoir assisté à une partie du drame. "J'ai entendu plusieurs coups de feu, mais je ne sais pas qui les a tirés", a-t-il écrit.

Une autre habitante, Alanah Murphy, a posté une vidéo des secours sur place. "La police a crié à tout le monde de reculer et a repoussé la foule", raconte-t-elle à la BBC.

Y a-t-il des victimes ?

"Il semble qu'il y ait deux victimes blessées", écrit la police de Londres, dans une formulation qui laisse entendre que le bilan n'est pas forcément définitif, dimanche à 17h30. Elle n'a pas donné d'indication sur la gravité des blessures : "Nous attendons des nouvelles de leur état de santé."

Toujours sur Twitter, Dave Chawner, témoin de la scène, affirme avoir dû "rester avec quelqu'un qui venait d'être poignardé à Streatham pendant 30 minutes avant qu'une ambulance arrive". "J'espère juste qu'il s'en est sorti", a-t-il poursuivi.

Qui est l'assaillant ?

"Un homme a été abattu", indique la police de Londres, sans écrire explicitement s'il s'agit de l'auteur de l'attentat. Un peu plus tard, elle a confirmé qu'il avait succombé après avoir été touché par balles. Elle n'a pas non plus donné le moindre élément sur son identité.

Que sait-on de ses motivations ?

"L'incident a été déclaré lié au terrorisme", a annoncé la police londonienne, ce qui fait de l'attaque un attentat. Elle n'a pas détaillé, en revanche, quels éléments l'avaient conduite à cette classification, et on ignore pour quel raison l'assaillant est passé à l'acte.

Quelles sont les réactions politiques ?

"Mes pensées vont aux blessés et à tous ceux qui sont affectés", a réagi le Premier ministre britannique, Boris Johnson, dans un tweet remerciant également "tous les services d'urgence" intervenus sur place.

Dans un communiqué, le maire de Londres, Sadiq Khan, a également remercié les secours, ainsi que la police "pour leur réaction rapide et courageuse" : "Ils sont vraiment les meilleurs d'entre nous". "Les terroristes cherchent à nous diviser et à détruire notre mode de vie – ici à Londres, nous ne les laisserons jamais y arriver", a également commenté le maire, dont la ville avait déjà été touchée par plusieurs attentats. Le plus récent, en novembre sur le London Bridge, avait fait deux morts.