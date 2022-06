Jubilé de platine d'Elizabeth II : dans les coulisses du "Big Jubilee Lunch" du quartier de Chelsea à Londres

Encore quelques heures de fête encore Outre-Manche. Après le concert géant - et la vidéo surprise d'Elizabeth II buvant le thé avec l'ours Paddington à Buckingham Palace, samedi, - des dizaines de milliers de rassemblements populaires, dont des piques-niques géants sont prévus ce dimanche à travers le pays.

Et pour ce "Big Jubilee Lunch" entre voisins à l'heure du déjeuner, tout a été préparé à l'avance. Certains ont ainsi commencé dès samedi à se retrouver notamment dans le très chic quartier de Chelsea, à Londres.

We now declare day one of #TheBigJubileeLunch officially… DONE!



What a royal load of fun it’s been seeing you all taking part in the #PlatinumJubilee celebrations, it’s been a cracking first day.



Same again tomorrow? @ClarenceHouse @RoyalFamily pic.twitter.com/aNJYc3Biqs