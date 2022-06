Jubilé de la reine : Élizabeth II absente de la messe donnée en son honneur

C’est une image qui a marqué la foule jeudi 2 juin, la reine est apparue au balcon de Buckingham Palace. Une apparition très brève pour une souveraine qui semblait fatiguée. Malgré son âge, elle a participé à tous les événements organisés en son honneur pour le premier jour du Jubilé. C’est par un communiqué que le palais de Buckingham a annoncé dans la soirée du jeudi 2 juin que la reine ne participerait pas.





Une absence très remarquée



Beaucoup de personnes avaient fait le déplacement à la cathédrale Saint-Paul juste pour la voir. Son absence a déçu. "Je suis triste, je suis venue des États-Unis juste pour la voir", témoigne une touriste américaine. Cependant, la plupart des sujets de sa majestés n’en veulent pas à la monarque et préfèrent relativiser. "Elle le mérite, après 70 ans à faire le même travail, elle a bien le droit de prendre un jour de congé", distille une Anglaise. Le prince Harry et sa femme Meghan étaient bel et bien présents.