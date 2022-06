Jubilé de la reine : la ferveur des Britanniques pour Elizabeth II

Quand le Royaume-Uni célèbre sa reine, c'est aussi à lui-même qu'il rend hommage. Le jubilé, dont les célébrations commenceront jeudi 2 juin dans le pays, est une page de l'histoire du Royaume-Uni. Elizabeth II, cœur de la nation, est un repère qui rassemble les Britanniques. Ainsi, dimanche 5 juin, au moins 85 000 pique-niques et fêtes entre voisins seront organisées.



Des fans invétérés

Dans un quartier de l'est de Londres (Royaume-Uni), les habitants ont beaucoup à faire. Dans leur rue, 300 convives sont attendus. Alors, les préparatifs sont studieux. En plus du repas, ils organisent une compétition de chapeaux et un concours de gâteaux. Ces pique-niques sont une tradition au Royaume-Uni depuis le jubilé d'argent d'Elizabeth II, en 1977, qui célébrait ses 25 ans de règne. Mais certains n'attendent pas les jubilés pour clamer leur amour pour la reine, comme Margaret Tyler, certainement la plus grande fan d'Elizabeth II. Sa maison est un véritable musée dédié à la souveraine.