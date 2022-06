Jubilé de la reine : des milliers de touristes viennent célébrer les 70 ans de règne d'Elizabeth II

M. Septembre, C. Madini, M.Bradshaw

Ils sont venus avec beaucoup d'avance à Londres (Royaume-Uni), pour profiter de l'ambiance des célébrations du jubilé de la reine Elizabeth II, qui débuteront jeudi 2 juin avec le grand défilé militaire. Alors que le pays jubile, l'impatience des touristes monte. Devant le palais de Buckingham, ils sont des milliers. Parmi eux, Donna Warner, une Américaine installée aux premières loges, dans sa tente, depuis samedi 28 mai. "Je réserve ma place pour avoir un bon point de vue pour quand la reine arrivera", explique-t-elle.

Une aubaine pour les professionnels du tourisme

Emmanuelle Dautheribes et sa fille Anaïs sont venues spécialement de Montpellier (Hérault) pour assister au jubilé. "L'amour que ce peuple a pour cette reine, c'est particulier. On avait envie de ressentir ça", explique Anaïs Dautheribes. Douze millions de personnes devraient participer aux célébrations à travers le pays. Une aubaine pour les boutiques de souvenirs et le secteur de l'hôtellerie.