Jubilé d'Elizabeth II : la reine a célébré ses 70 ans de règne

M. Boisseau, M. Septembre, C. Madini, N. Boothby, M. Bradshaw, L. Soudre

La démarche est bien sûr plus hésitante, mais malgré la canne, l’image semble éternelle, comme au premier jour. Jeudi 2 juin, la reine Elizabeth II s’est présentée au balcon du palais de Buckingham. De quoi déclencher la liesse des Britanniques, comme depuis 70 ans. Le public a également pu assister au "Trooping the Coulor", un défilé militaire vieux de près de trois siècles. Pour la première fois depuis son couronnement, la reine a laissé l’inspection des troupes à son héritier, Charles, suivi du prince William et de la princesse Anne.

Une deuxième apparition

Les Britanniques et les touristes ont affiché leur enthousiasme. "C’est un événement incroyable, historique pour notre pays", affirme une femme. "C’est une fois dans notre vie", témoigne une mère de famille. Après le défilé militaire, la reine a fait une deuxième apparition, avec sa famille. Charles, Camilla, William, Kate et leurs enfants étaient également présents au balcon. Les festivités vont durer quatre jours.